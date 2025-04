Empoli-Cagliari, Nicola: “Non sarà una gara come le altre”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro l'Empoli

Sulla questione biglietti ai residenti in Sardegna: “Abbiamo seguito la vicenda dei biglietti, siamo felici che abbia prevalso il consenso. Non ci sono problemi tra i nostri tifosi e quelli dell’Empoli. La settimana per noi è stata un immersione totale, la partita mette in palio punti importanti di quelli che ci servono”.

Sulla partita: “Non è una gara come le altre, è una squadra forte e tignosa: dobbiamo essere concentrati e mantenere la fiducia. Mi piace giocare come il Bologna di Italiano, in modo verticale e con fiducia nei prorpi mezzi. Non dovremmo essere frenetici e mentalmente essere concentrati per fare la nostra prestazione. Vogliamo spingere ulteriormente senza accontentarci perché non abbiamo ancora i punti per salvarci”.

Sugli infortunati: “Da due settimane sono tutti a pieno regime, aumentano i carichi di lavoro, per fortuna non abbiamo avuto infortuni lunghi. Zappa è pronto per giocare anche se non so se dall’inizio o meno”.

