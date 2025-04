Manifestazione a Roma, Todde: “Non ci faremo rubare la speranza”

Migliaia di persone in piazza ai Fori Imperiali a Roma per la manifestazione contro il riarmo dell’Unione Europea. La governatrice sostiene il no all’utilizzo dei fondi per le armi

Migliaia di persone in piazza ai Fori Imperiali a Roma per la manifestazione contro il riarmo dell’Unione Europea sostenuta e organizzata dal Movimento 5 Stelle. Sul palco anche la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

La governatrice è stata tra le prime figure a parlare al folto pubblico insieme a Roberto Fico.

“Un anno fa in Sardegna abbiamo deciso che era tempo di abbandonare la paura. Abbiamo di restituire speranza a chi l’aveva persa. Stiamo lavorando, stiamo restituendo speranza e dignità a un popolo che l’aveva persa” ha dichiarato in apertura.

Poi il discorso ha girato sul no alle armi.

“La resistenza a questo sistema siamo noi e non ci faremo rubare la speranza da nessuno. Non ci facciamo incantare dalla logica delle armi. Questa piazza è per dire che non ci stiamo a usare i fondi di coesione per le armi. In questo momento l’Italia deve guardare noi, non quelli che la vogliono riportare al passato. L’Italia siamo noi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it