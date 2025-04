Due ragazze sarde premiate da Mattarella: sono Alfiere della Repubblica

Marta Virdis e Claudia Pais sono state premiate per il loro impegno nel volontariato e per aver compiuto atti di altruismo e solidarietà nella società

Due ragazze sarde, Marta Virdis e Claudia Pais, sono state insignite dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del titolo di “Alfiere della Repubblica“.

Il titolo è conferito ai giovani che si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

Marta Virdis ha quasi 20 anni, è residente a Villanova Monteleone. Il Quirinale ha deciso di premiarla per il suo impegno come volontaria delle Misericordie di Sassari, nelle qualità di soccorritrice abilitata al servizio di 118 e protezione civile. Fa anche parte della Consulta Giovanile.

Nell’ultimo anno ha assistito con amore la nonna malata — socia fondatrice della locale Misericordia — fino al giorno della sua scomparsa, riuscendo comunque a diplomarsi con ottimi voti.

“Lo scorso anno Marta ha organizzato una raccolta fondi per consentire cure molto costose a una bambina della sua comunità, coinvolgendo molti altri ragazzi e associazioni del territorio. Marta è un esempio prezioso di come la solidarietà e il servizio possano infondere speranza all’intera comunità”.

Claudia Pais ha invece 19 anni ed è residente a Sassari. Anche lei volontaria, ha iniziato a dedicarsi agli altri in un momento di fragilità familiare, entrando in Save The Children.

“L’associazione è diventata per lei e per la sua famiglia un punto di riferimento importante. E ora Claudia sogna di lavorare con i bambini. Nel frattempo si impegna come volontaria nel Punto Luce restituendo parte del bene che ha ricevuto”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it