Questa mattina, i carabinieri della Stazione di Pirri hanno denunciato per truffa un uomo di 49 anni, residente a Napoli.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato al termine delle immediate indagini condotte dai militari con l’ausilio della sezione operativa della Compagnia di Cagliari.

La vicenda inizia con una denuncia per truffa raccolta dai carabinieri l’11 luglio scorso, quando una pensionata di 95 anni, residente a Cagliari, ha riferito di essere stata contattata telefonicamente nella serata precedente da un individuo che si è spacciato per un carabiniere. Quest’ultimo le ha comunicato che il figlio era in stato di fermo a seguito di un sinistro stradale e che era necessaria una cospicua somma di denaro per “risolvere la situazione”. Di lì a poco, un sedicente avvocato si è presentato alla sua abitazione e l’affettuosa pensionata gli ha consegnato contanti e i monili in oro che aveva in casa al fine di salvare il proprio caro.

Le indagini, condotte con la massima celerità e professionalità, hanno permesso di individuare il responsabile e di recuperare parte della refurtiva, tra cui molti dei monili in oro sottratti e parte del contate. La refurtiva è stata immediatamente restituita all’anziana signora.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it