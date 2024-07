Poteva finire molto male l’attività di snorkeling di un turista 37enne ieri pomeriggio a Bosa. L’uomo, di origine indiana e residente in Germaina, si trovava nella spiaggia di S’Abba Druche quando è andato in difficoltà restando in balia delle onde. A salvarlo l’intervento provvidenziale di un bagnino che lo ha raggiunto e portato in salvo a riva.

Immediatamente gli operatori del salvamento hanno cominciato a rianimarlo, mentre sul posto sono arrivati gli uomini dell’ufficio marittimo di Bosa. Poco dopo il malcapitato è stato trasferito in condizioni critiche dall’elisoccorso all’ospedale di Nuoro.

