L’estate dei ‘cafoni’ è iniziata: nell’isola di Soffi, che fa parte dell’Arcipelago de La Maddalena, ha fatto capolino una comitiva di origine araba che ha pensato di farci un picnic.

Per trasportare tavoli, ombrelloni, lettini, giochi, casse frigo e giochi per i bambini, la comitiva ha dovuto fare diversi viaggi tra uno yacht di 30 metri e la riva della spiaggia. Nonostante l’area fosse off limits perché in piena zona di riserva integrale del Parco nazionale.

Le immagini dell’approdo, girate dal giornalista Giampaolo Barceloneta, sono state segnalate alla Capitaneria di Porto che ha provveduto a sanzionare i responsabili.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it