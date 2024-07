Piccola vacanza con compleanno per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che nelle scorse ore hanno goduto di alcuni giorni di vacanza in Costa Smeralda.

La sorella di Belen ha testimoniato lo scorso fine settimana in Sardegna con alcune foto e stories pubblicate sui suoi profili social. In particolare ha raccontato il compleanno del marito Ignazio, festeggiato in barca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it