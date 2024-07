Gambero Rosso ha reso nota la guida 2025 dei 20 campioni di street food regionali: in Sardegna, il premio va a La Mallicca.

Per il locale cagliaritano arriva il massimo riconoscimento per lo street food, in particolare per il gustoso gnocco fritto e le tigelle.

Ecco le motivazioni presenti nella guida: “Non ci si ferma però alle proposte più semplici, ma da menu si possono scegliere lasagne, piatti composti come il cous cous alle verdure e pollo, insalate o taglieri di salumi e formaggi misti perfetti per l’aperitivo. Tutto all’insegna della qualità dei prodotti”.

