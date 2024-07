“Michael non è stato ancora ritrovato. Le ricerche si sono attivate. Vigili del Fuoco e Guardia Forestale stanno facendo di tutto per trovarlo”. Questo il disperato messaggio lanciato sui social da Cristina Pittalis, madre del turista scomparso nelle campagne di Luogosanto. Del 25enne non ci sono ancora tracce.

“Sabato 13 luglio, alle ore 17-18 si è spogliato di tutto ed è scomparso” aggiunge la madre. “È alto 170cm, moro, capelli lunghi, rasati ai lati. La foto in spiaggia è stata fatta la settimana scorsa, quindi molto attuale. È in stato confusionale, molto dimagrito dalle foto. Madre lingua Inglese, ma parla benissimo l’Italiano”.

“È un ragazzo dolcissimo, lo potete avvicinare senza timore, vi prego, se lo vedete fermatelo, parlategli, ma non lo lasciate solo. Vi prego. Parlategli di mamma e del suo fratellino”.

