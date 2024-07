Pretendeva un rapporto sessuale, ma al rifiuto della ragazza ha cominciato ad aggredirla. Nei guai un 27enne di Bari Sardo che un mese fa, il 13 giugno, si trovava a Cagliari con l’amica nel belvedere di Buoncammino, quando ha tentato un approccio respinto dalla giovane.

Da lì è partito il raptus, con il 27enne che ha afferrato i capelli della ragazza, per poi sbatterle la testa nel volante mentre la insultava e la minacciava. L’aggressore alla fine si è arreso e ha fatto scendere la ragazza dall’auto, che però si è recata in ospedale per le medicazioni e ha sporto querela.

A seguito delle indagini condotte dai Carabinieri di Stampace, il 27enne è stato arrestato con l’accusa di tentata violenza sessuale, su disposizione del pm Gilberto Ganassi. La gip Manuela Anzani, dopo l’interrogatorio di garanzia, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it