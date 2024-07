Un incendio di importanti dimensioni ha travolto le campagne di Villaspeciosa ieri nel tardo pomeriggio. Il rogo è divampato poco dopo le 18 in mezzo alle sterpaglie e spinto dal vento ha trasportato le fiamme fino a una zona di eucalipti e piante di sughero, devastando oltre 20 ettari.

Subito in moto la macchina antincendi, con i Vigili del fuoco, il Corpo forestale e i volontari della Protezione civile al lavoro con i barracelli di Uta e l’elicottero della base di Pula. Inoltre sono intervenuti i Carabinieri per gestire la sicurezza degli automobilisti dopo che il fuoco ha raggiunto la 130. In tarda serata le fiamme sono state domate e in seguito è stata completata la bonifica.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it