“Apprezziamo lo sforzo messo in campo dall’assessora Manca e dai suoi uffici tecnici rispetto all’avvio di un nuovo bando per l’aeroporto di Alghero, seppur non ci coglie di sorpresa in quanto al momento unica strada percorribile”. Così il segretario regionale della Fit Cisl, Gianluca Langiu, dopo l’annuncio dato ieri dalla Regione e dall’assessora Barbara Manca del nuovo bando per la continuità territoriale di Alghero.

“Ribadiamo che devono essere superate le oramai chiare criticità dell’attuale modello di continuità territoriale, perché non si può correre costantemente ai ripari” aggiunge Langiu. “I sardi hanno diritto ad una mobilità certa e funzionale alle esigenze. E per questo sollecitiamo ancora una volta l’apertura di un tavolo di confronto con l’assessorato dei Trasporti, per mettere a fattore comune le proposte del mondo del lavoro”.

