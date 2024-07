Torna l’estate, insieme ai cafoni da spiaggia.

Nella giornata di ieri, in via Ausonia, al Poetto di Cagliari, è stata immortalata da G.T. un’auto parcheggiata sopra un marciapiede, in barba ai divieti ben visibili.

Un gesto incivile e irrispettoso per chi vorrebbe farsi una passeggiata lungo mare, senza considerare tutti coloro che, per disabilità, necessitano degli spazi appositi sul marciapiede per poter transitare.

Ma non è tutto. I residenti lamentano anche la presenza di auto in doppia fila o addirittura parcheggiate nelle aree riservate a coloro che abitano nella zona.

