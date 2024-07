Scontro violento nella giornata di ieri, poco dopo le 17, tra un’auto e un pullman dell’Arst all’altezza del bivio per Bancali.

Il bilancio è di tre feriti. In ospedale una famiglia di turisti, originari di Lucca: padre e madre, entrambi 35enni, e un bimbo di soli 8 mesi.

Ora si trovano al Santissima Annunziata per accertamenti, ma non sarebbero gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, la Peugeot 308, su cui viaggiava la famiglia in vacanza in Sardegna, sarebbe arrivata dalla sp 56 per proseguire in direzione di Bancali, quando è avvenuto l’impatto con il pullman Arst che da Porto Torres si dirigeva verso Sassari. Nell’impatto, l’auto è stata completamente distrutta, mentre il bus è stato danneggiato sul lato conducente, che fortunatamente non ha riportato lesioni. Sul mezzo erano presenti anche alcuni passeggeri, che non hanno riportato alcuna ferita.

Sul posto presenti la Polizia locale di Porto Torres, i Vigili del fuoco e due ambulanze del 118.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it