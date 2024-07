Nei giorni scorsi, in onore delle celebrazioni per la festa nazionale della Repubblica francese, svoltasi all’ambasciata francese a Roma, un artista e artigiano originario di Santa Maria Coghinas, in provincia di Sassari, noto nel panorama della cucina artistica internazionale, è stato chiamato per uno show carving e per esporre le sue opere.

Si tratta di Adriano Cossu, presidente dell’associazione “Sardi alla frutta” nata nel 2019, ha esposto due opere di grande originalità ed effetto scenico.

L’anguria, la regina per eccellenza dell’intaglio artistico di vegetali, è stata lavorata sapientemente per raffigurare i simboli della Francia. In una di queste, Cossu ha riprodotto la Tour Eiffel e la bandiera francese, nell’altra il logo delle Olimpiadi.

L’artista ha alle spalle numerose medaglie e campionati: medaglia d’argento alle ultime olimpiadi della cucina artistica di Stoccarda 2024 ( le cui opere di intaglio sul formaggio semi-stagionato sono state esposte in questa occasione all’Ambasciata), i mondiali in Lussemburgo nel 2020 dove ha conquistato sempre una medaglia d’argento e medaglia doro e coppa di campione assoluto al Campionato italiano della cucina, organizzato dalla Federazione italiana cuochi a novembre 2019, poco prima che scoppiasse la pandemia.

Cossu ha maturato sin da piccolo le sue abilità artistiche: prima col disegno, poi con la lavorazione del legno. L’idea dell’intaglio artistico arriva direttamente dai suoi nipoti: non essendo ghiotti di frutta, Adriano ha stuzzicato la loro curiosità iniziando ad intagliare facce buffe e inventare personaggi divertenti direttamente sui frutti più comuni come la pera o la mela. Da qui poi il grande salto, grazie anche ai social, che raccolgono 22mila follower, tra i quali si contano anche artisti rinomati e personaggi noti dello spettacolo italiano, come Marco Bazzoni in arte Baz, Gianni Morandi, Valeria Marini, Pino egli anticorpi, Mannarino, ma anche la Torres Calcio e il Coghinas Calcio.

“Siamo orgogliosi che un nostro conterraneo abbia portato cosi in alto il nome della Sardegna e del paese di Santa Maria Coghinas – sottolinea il sindaco Pietro Carbini -. Già in passato abbiamo avuto il piacere di patrocinare alcuni eventi e di seguirlo nei campionati internazionali. L’arte dell’intaglio fa parte della nostra cultura, e Adriano Cossu ne è un degno rappresentante. A lui vanno i più vivi complimenti da parte di tutta la comunità”.

