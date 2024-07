“Non pago di una lunga serie di ‘scivoloni’, roba da guinness dei primati in così pochi mesi, l’assessore Bartolazzi ha ben pensato di distinguersi anche per i toni arroganti nei confronti dei direttori generali sanitari e per una spavalderia tipica di chi possiede la consapevolezza di un incarico già barcollante”. Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato la lettera inviata, lo scorso 15 luglio, dall’assessore regionale della Sanità ai direttori generali delle aziende sanitarie dell’Isola.

L’assessore Bartolazzi ha chiesto di “sospendere ogni procedura di conferimento di incarichi di natura gestionale” e di ricevere una “relazione” qualora non si ottemperasse, nonché un “prospetto contenente gli incarichi” che si intendesse conferire. E nel caso di procedure selettive già definite, anche la trasmissione degli “atti contenenti gli esiti” per una sua valutazione, nonostante questi siano sottoposti alla normativa sulla privacy: “Una vera e propria ingerenza, tanto grave quanto assolutamente inopportuna, dell’organo politico negli atti amministrativi delle aziende sanitarie, oltre che un’evidente minaccia per i dg quando Bartolazzi ipotizza l’applicazione dell’articolo 7 del contratto che prevede la rescissione per colpa”, ha evidenziato Giovanni Satta, senatore di FdI e componente della Commissione Sanità.

“Chiediamo all’assessore Bartolazzi di spiegare quali poteri magici pensa di poter esercitare dal quarto piano del palazzo di via Roma e se pensa che gli appetiti dei partiti della sua già rissosa maggioranza, ansiosi di occupare quelle poltrone coi propri amici, possano giustificare simili atti arroganti che non rispettano né i ruoli, né la professionalità degli attuali direttori generali. Invece di pensare freneticamente alla nomine, si occupi dei problemi urgenti della sanità, che, come denunciato anche dal dg dell’azienda Brotzu, si ripercuotono pesantemente sul diritto alla salute dei cittadini”, ha concluso Meloni.

