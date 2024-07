“Impugneremo la legge sull’autonomia differenziata”. Così la presidente regionale, Alessandra Todde, durante la trasmissione tv ”L’Aria che tira” su La7. “Ci stiamo già preparando, lo faremo entro 60 giorni davanti alla Corte costituzionale”, ha aggiunto.

Poi la replica secca al presidente del Veneto, Luca Zaia: “Dovrebbe vergognarsi quando parla di ‘lezioni’ perché la specialità della Sardegna è proprio avere accesso a risorse straordinarie relativamente al fatto che è un’isola” e per il suo gap infrastrutturale e “siccome il bilancio dello Stato è uno e non mi risulta che il Veneto coni moneta e negoziando le competenze prenderà maggiori risorse, le toglierà anche alla mia Regione e io non lo permetterò mai”, ha concluso Todde.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it