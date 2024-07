Mister Davide Nicola ha convocato trentuno giocatori per il ritiro in Valle d’Aosta. Il Cagliari inizia infatti oggi la seconda fase della preparazione dopo avere terminato la prima parte nel quartier generale del Crai Sport Center di Assemini.

Quattro i portieri in lista: Scuffet, Radunovic, Ciocci e Iliev, mentre si aggregherà più avanti l’albanese Sherri alle visite mediche con i rossoblù. I difensori sono Luperto, Veroli, Hatziadiakos, Wieteska, Obert, Catena, Zappa, Di Pardo, Augello, Zortea e Azzi. A centrocampo sono a disposizione Marin, Makoumbou, Deiola, Kourfalidis, Prati, Viola, Jankto, Adopo. In attacco torna Lapadula, insieme a Pavoletti, Luvumbo, Felici, Delpupo, Kingstone e Pereiro. Assente il solo Mina, ancora in vacanza dopo la finale di Coppa America persa dalla sua Colombia con l’Argentina.

I rossoblù saranno ospiti al Grand Hotel Billia e gli allenamenti si svolgeranno presso lo stadio “E. Brunod” di Châtillon. In programma il 25 luglio alle 17 l’amichevole con il Como, poi il 30 il Catanzaro alle ore 19.

