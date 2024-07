Bufera ad Alghero su Michele Pais, coordinatore regionale della Lega: Sinistra XXI e Europa a Sinistra denunciano un riferimenti di stampo “fascista” al momento del voto in Consiglio Comunale.

Nel video, che sta parecchio facendo discutere in città, l’ex presidente del consiglio regionale si vede votare col braccio alzato teso e una postura equivoca, che ai più appare di stampo “fascista”.

“Nella seduta del Consiglio Comunale del 15 luglio scorso abbiamo assistito al primo indegno spettacolo di vilipendio delle istituzioni costituzionali e democratiche. In un vergognoso siparietto da avanspettacolo di quarta categoria” denunciano i due partiti. Che non risparmiano critiche neppure ai partiti di sinistra in consiglio, rei di aver accolto il voto con risatine invece che con una dura denuncia.

Ecco perché chiedono che sia Pais che Mimmo Pirisi, presidente del consiglio comunale, rassegnino le dimissioni.

A stretto giro, Pais ha smentito di aver fatto il saluto romano per votare, definendosi vittima di una polemica violenta e senza senso. Pirisi invece ha spazzato via il campo dalle insinuazioni, spiegando che nessuno ha ritenuto un riferimento fascista l’atteggiamento del leader regionale della Lega.

