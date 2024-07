La medaglia d’oro ai campionati mondiali di iQFoil dà buone speranze: Marta Maggetti può battagliare per un posto sul podio alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La velista cagliaritana è stata autrice di una impresa importante a Brest nell’ottobre del 2022. Una affermazione che arrivava dopo il quarto posto alle Olimpiadi di Tokyo, dove fece una rimonta pazzesca e solo per un soffio non riuscì a strappare almeno il bronzo.

Dopo aver strappato con forza il pass olimpico, si presenta nuovamente in Francia per provare a bissare il successo di due anni fa. Tutto dipenderà dal vento, dalle condizioni fisiche e atmosferiche, dalle dinamiche di gara. Per alcuni sarà l’outsider delle diverse gare, per altri ha le abilità giuste per sognare.

Quando gareggia?

Le diverse tappe della disciplina del windsurf avverranno dal 28 luglio al 2 agosto.

