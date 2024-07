Sono stabili le condizioni di salute dei due bambini, di 7 e 12 anni, coinvolti nell’incidente stradale avvenuto a Escalaplano.

I piccoli pazienti, ricoverati nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, sono ancora in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

“Entrambi i bambini sono continuamente monitorati dal nostro personale medico. Uno dei piccoli pazienti è stato sottoposto a un intervento di stabilizzazione delle fratture ortopediche e ora è in fase di risveglio, mentre il fratellino ha riportato delle contusioni ma anche lui è sempre sotto osservazione” ha affermato Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari.

