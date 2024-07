Questa mattina, intorno alle 10:15, presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari, un uomo di 58 anni ha tentato di autoinfliggersi profondi tagli sulle braccia, sul ventre e sul collo con una lametta da barba.

L’uomo, residente a Cagliari e già noto alle forze dell’ordine, è stato immediatamente bloccato dall’intervento congiunto dei Carabinieri della Sezione di polizia giudiziaria, della stazione di Cagliari Villanova e del Radiomobile di Cagliari.

Interrogato, non ha fornito motivazioni lineari per spiegare il suo gesto.

È stato soccorso da un’autoambulanza del 118 e trasportato presso l’ospedale SS Trinità ove è in cura, fortunatamente, non in pericolo di vita.

