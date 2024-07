“Io ho imparato a vivere la vita reale, a vedere le persone negli occhi, ai loro sorrisi, a un’esperienza tattile. Non vivo questa bolla di persone che spesso non hanno neanche il coraggio di metterci la faccia. Non sono nemmeno haters: sono dei poveri frustrati che non riescono a farsi una vita propria e devono criticare quella degli altri”. L’ex parlamentare Vladimir Luxuria, in un’intervista al Corriere della Sera, risponde così agli insulti ricevuti sui social per una foto scattata in bikini al Poetto di Cagliari, durante le sue vacanze estive.

“Non voglio nobilitare questi commenti chiamandoli maschilisti e transfobici. Non sono una psichiatra: ma non sarà che tutta questa repulsione nasconda un’attrazione?”, dice Luxuria, che aggiunge: “È stato un gesto spontaneo, mica volevo darmi arie da sirenetta o da Miss Italia. Ero in spiaggia e in spiaggia non ci vai con il cappotto. Fine”.

Poi arriva una replica piccata e ironica direttamente sul suo profilo Instagram: “La dedico agli haters, gli sfigati e i frustrati dei social: fatevi una vita!”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it