“Me la sono vista davanti, l’aragosta, ma ci siamo guardati negli occhi e non ho potuto mangiarla. Così l’ho comprata e la sto portando in mare, per liberarla”. Così Salmo racconta sui suoi social quanto successo durante il pranzo in un ristorante.

Il rapper olbiese avrebbe ordinato un piatto col crostaceo, quando ha deciso di abbandonare l’idea e liberare addirittura l’aragosta in mare. Il tutto è stato immortalato dallo stesso con un video, poi postato sulla sua pagina Instagram.

