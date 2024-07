Si potrebbe ulteriormente aggravare la posizione di Igor Sollai, indiziato per la morte della moglie Francesca Deidda. I Ris di Cagliari, al termine di un sopralluogo durato circa 7 ore nel suo domicilio, avrebbero trovato altre tracce che potrebbero essere compatibili con la donna. Pertanto se ne sono andati portando via i cuscini del divano e altri elementi in bustoni neri.

Secondo Gianfranco Piscitelli, avvocato del fratello di Francesca Deidda, ormai ci sarebbe poco da negare. Si attende nelle prossime ore una confessione da parte di Sollai.

Le tracce trovate in casa di Sollai dovrebbero consentire ai Ris di ricostruire l’intera dinamica dell’omicidio.

