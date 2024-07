“Zedda ricomincia nel segno del benaltrismo e della demagogia”. Così Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia Grande Città, commenta le dichiarazioni del sindaco di Cagliari Massimo Zedda sulla via Roma.

“Quando afferma che il tunnel non sarà mai realizzato perché preferisce finanziarie scuole e case popolari – sottolinea Serra – ripete un film già visto. Nei suoi precedenti mandati, infatti, ha bloccato il parcheggio sotterraneo nella via Roma e quello di via Cammino Nuovo ma non certo per realizzare alloggi per i meno abbienti o interventi nelle scuole. Ora non ha certo l’alibi dell’inesperienza ed è giusto attendersi qualcosa di più di un ‘dolce far niente’, che certamente non crea disagi ma con altrettanta certezza non offre nessun beneficio e nessuna opportunità al capoluogo della Sardegna”.

