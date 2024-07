“Salvo parecchie cose di questa partita”. Ha esordito così mister Davide Nicola in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Cagliari per 3-1 in amichevole contro il Como. Il tecnico guarda oltre il risultato e si dice soddisfatto della prova dei suoi, al netto degli errori dovuti ai nuovi concetti ancora da assimilare e alla condizione fisica non ottimale.

“Abbiamo incontrato una squadra che ha già un’identità da un anno e sta continuando a lavorare su quella. Noi l’abbiamo cambiata radicalmente, perché questa è la mia idea” ha detto. “Per un’ora ho visto un’ottima condizione fisica, sta procedendo bene, l’atteggiamento mi è piaciuto. Abbiamo creato e prodotto gioco, questa è la strada”.

