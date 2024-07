Uccisa sul divano di casa, lo stesso che il marito Igor Sollai cercò di vendere poco dopo la scomparsa di Francesca Deidda. Questa la conferma arrivata dalle tracce rilevate dai Carabinieri del Ris, ieri per tutta la giornata nella casa di San Sperate dove conviveva la coppia.

Sollai è in carcere a Uta e ora la sua posizione si complica ulteriormente. Altre tracce di sangue sono state rilevate nei sedili della Toyota Yaris in uso alla donna, lo stesso veicolo che l’assassino avrebbe utilizzato per occultare il corpo poi ritrovato intorno alla vecchia Orientale Sarda.

