Gli Istentales non sono mai banali e anche all’Europeade non hanno fatto eccezione. Ieri, nella serata inaugurale allo stadio Quadrivio di Nuoro, il gruppo ha inscenato sul palco una protesta per dire no alla speculazione energetica nell’Isola, con il frontman Gigi Sanna che al microfono ha spiegato: “Non possiamo non sensibilizzare l’opinione pubblica su quello che è il problema ambientale che stiamo vivendo in Sardegna. Non vogliamo assolutamente le pale eoliche”.

Poi il pacato gesto di protesta si è trasformato in vera e propria polemica, complice il taglio di parte delle riprese dell’esibizione che avrebbe previsto una poesia sulla difesa dell’ambiente. “Chi ha tagliato la nostra parte abbia il coraggio di dirlo” ha detto un furibondo Sanna. “Se questa è la mia Isola mi vergogno” ha chiosato prima di lasciare il palco stizzito.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it