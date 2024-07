Niente vacanze di lusso per Caterina Murino. L’attrice originaria di Sant’Antioco è sbarcata in Sardegna per aiutare canili e gattili in difficoltà e sensibilizzare contro l’abbandono, che registra il suo picco proprio durante la stagione estiva.

L’idea era nata nel novembre 2023, quando Murino aveva scritto sul suo profilo Instagram: “E se la prossima estate facessi un giro della Sardegna per aiutare tanti pelosi, tutte quelle anime di nessuno che vengono accudite con tanti sacrifici da quegli angeli chiamati volontari?”. L’attrice creato un vero e proprio team, che l’ha supportata nel suo progetto.

Così è iniziato il tour tra i rifugi isolani: prima tappa a Muravera, poi Tortolì e infine Arzana. “Un immenso grazie a tutti voi che avete accettato questo pazzo viaggio dove incontreremo non solo tante anime pelose in cerca di adozione, ma anche tante storie umane che raccoglieremo come testimonianze di persone che non si voltano dall’altra parte”, ha scritto l’attrice.