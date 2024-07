È nato come intervento straordinario ma l’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Zedda è quello di rendere istituzionale e ordinaria la pulizia di strade e soprattutto dei marciapiedi di Cagliari.

Si chiama “Cagliari limpia” ed è l’iniziativa lanciata dal primo cittadino del capoluogo sardo insieme all’assessora all’Ambiente, Luisa Giua Marassi, avente ad oggetto un intervento straordinario per riportare pulizia e decoro alla città.

Cominciando dal centro storico, dalla Marina, dove il maggiore afflusso di residenti e, in questo periodo, di turisti rende ancora più impellente la necessità di intervenire.

“Nel capitolato dell’appalto che scadrà a settembre – ha precisato il sindaco Zedda durante l’incontro con la stampa di questa mattina nella sala Retablo del Municipio – era previsto il lavaggio del centro storico tre volte alla settimana nel periodo estivo. Ma si trattava delle pulizie fatte con i mezzi e non con le lance che, invece, stiamo utilizzando ora. E soprattutto non era previsto il lavaggio dei marciapiedi”.

Grazie al minor impatto sulla sosta dei veicoli, che non dovranno essere spostati, sarà più semplice procedere alle operazioni di pulizia iniziate nella notte tra il 28 e il 29 luglio. E che andranno avanti per tutto il mese di agosto.

“L’obiettivo – ha aggiunto l’assessora all’ambiente Luisa Giua Marassi – è quello di ridare alla città pulizia e decoro urbano perché sono state le prime esigenze che ci hanno manifestato le cittadine e i cittadini di Cagliari. Vogliamo essere un assessorato operativo e aperto alle esigenze e alle richieste dei cittadini. E le prime che ci sono state manifestate sono state proprio quelle legate ad uno scenario che impone una svolta immediata. Cagliari appare sporca e bisognosa di un vero e proprio lavaggio”.

Un’autocisterna e due operatori sono entrati in servizio nelle ore notturne per creare il minor disagio possibile alla cittadinanza e alla mobilità, utilizzando un getto d’acqua ad alta pressione che ha iniziato a ridare pulizia e decoro in via Manno e nelle vie limitrofe.

“L’idea è di portare avanti l’iniziativa – ha aggiunta l’assessora Giua Marassi – anche per il mese di settembre in modo da allargarla a tutti gli altri quartieri fino ad arrivare a coprire l’intera città. Perché cittadine e cittadini ci chiedono che sia tutta Cagliari a essere pulita e non solo il centro storico”.

Accanto all’intervento straordinario si procede perché nel prossimo appalto di igiene urbana venga inserita la pulizia dei marciapiedi che non fa parte del precedente. Ma per arrivare a compiere il vero salto di qualità e mantenere Cagliari pulita, sarà fondamentale il contributo di tutti.

“Stiamo lavorando per una vera e propria alleanza – ha concluso il sindaco Zedda – con tutte le componenti. Cittadine, cittadini e associazioni devono stare accanto all’amministrazione che non può vincere senza la collaborazione di tutti. Cosa manca perché tutto funzioni meglio? Un sistema che determini un beneficio alla popolazione e alle attività commerciali che quotidianamente sono chiamate a dare il loro contributo perché Cagliari resti pulita”.

Allo studio alcune proposte di benefici (come gli sconti sulla TARI) per cittadini e attività virtuose così come nuovi mezzi che, grazie alla tecnologia, possano essere sempre meno impattanti sulla vita quotidiana ma allo stesso tempo dare risultati più efficaci.

