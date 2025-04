Cagliari-Fiorentina: finita in campo, continua in pizzeria (per gli ospiti)

Dopo la gara della Unipol Domus, in cui la Fiorentina ha superato i padroni di casa del Cagliari per 2-1 grazie alle reti di Gosens e Beltran che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Piccoli, la viola ha proseguito la serata nel capoluogo isolano.

Tutta la squadra, giocatori e staff, hanno deciso di cenare in una pizzeria della città: Erby, in via Zagabria. Per il club toscano conto da 400€ tra pizze e bevande, come dimostrato dalla stessa pizzeria.

“Con grande gioia abbiamo avuto il piacere di servire la cena alla Fiorentina, squadra e tutto lo staff in trasferta a Cagliari, siamo onorati”, scrivono i gestori della pizzeria Erby.

