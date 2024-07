Di nuovo a casa. Giorgia Palmas è in Sardegna per una vacanza insieme al compagno Filippo Magnini e alle sue figlie, tra un tuffo a Cala Sinzias e uno scatto nella natura di Costa Rei che sui social fanno il pieno di like.

La conduttrice e showgirl non ha mancato di raccontare il suo legame con la terra sarda: “Ogni tuffo fatto al mare nella mia vita ha sempre avuto lo stesso sapore e non è solo quella della salsedine… è quell’incredibile sensazione di libertà, di leggerezza, di Vita, di freschezza” scrive in uno dei post che raccontano la vacanza.

