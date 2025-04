Gianna Orrù attacca la figlia per aver “messo in piazza fatti privati”: il litigio davanti ad una attonita Mara Venier

Domenica In, litigio in diretta tv tra Valeria Marini e la mamma

Incredibile litigio in diretta tv su Raiuno, durante il programma Domenica In, tra Valeria Marini e Gianna Orrù.

La mamma della showgirl sarda era ospite di Mara Venier. Ha spiegato come la situazione con la figlia non sia delle più rosee.

“Le cose private devono rimanere private, invece lei le ha dette dappertutto. Ho cambiato la mia vita per lei, di questo me ne dolgo. Ho sbagliato, ho lasciato il mio lavoro. E chissenefrega che sono stata vicina a Valeria, correvo dietro a lei“.

Per provare ad agevolare la pace, la Venier ha fatto arrivare in studio Valeria Marini. La comparsa ha fatto andare in escandescenze la madre, che ha minacciato d’andarsene.

“Me ne vado, questo non si fa, non è corretto. Mara, lo faccio per rispetto a te e alla tua persona, ma non l’avrei fatto”.

La Marini ha raccontato come la madre l’abbia bloccata sul telefono, di essersela presa senza motivo. Però le ha chiesto scusa. Dura la replica della madre.

“Se parlo, scende il soffitto. Non ho niente da rimproverarmi. Sono una persona profondamente onesta e seria, ho quasi 90 anni, non sono cose inventate”.

