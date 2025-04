Vacanze in Sardegna per la conduttrice televisiva e l'ex campione di nuoto che hanno condiviso alcuni scatti sui social

Pasqua sarda e al mare per Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Vacanze di Pasqua in Sardegna per la conduttrice Giorgia Palmas e il marito Filippo Magnini, ex campione di nuoto.

I due hanno condiviso sui social alcuni scatti che li ritraggono al mare in costume da bagno e intenti a godersi il sole e la brezza insieme alla figlia Mia.

“In Sardegna tutto si fa cielo aperto, tutto si fa mare, vento, dune e orizzonte” ha scritto Magnini nella didascalia delle foto. Una vacanza per ricaricare la batteria in attesa dei prossimi impegni dei due, ormai entrambi legati all’ambiente televisivo.

