“Abbiamo discusso rispetto a come ha agito l’azienda in questi anni. C’è una distanza importante tra l’azienda, i Comuni e la Regione”. Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha attaccato in un videomessaggio nella serata di ieri la gestione di Abbanoa dopo l’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio.

Todde non ha nascosto il suo disappunto per l’atteggiamento dei dirigenti dell’ente. “Si capisce dalla frustrazione dei sindaci e delle comunità” ha aggiunto, “l’azienda è percepita distante dai cittadini“.

E poi i numeri. “Abbiamo il 53% della nostra rete che sono perdite della nostra acqua. Il 70% dell’acqua distribuita in agro e solo il 27% viene utilizzato per uso civile: le campagne devono essere irrigate diversamente, senza sprecare la risorsa potabile”.

Ma il colpo vero arriva alla fine: “Si è concordato di arrivare a un momento nuovo, in cui ci saranno dei nuovi amministratori. I vecchi sono in prorogatio per 45 giorni, si sancirà una nuova partenza. Questa azienda non si deve più comportare come un’azienda privata, ma è importante che torni ad essere una risorsa pubblica”.

