Prova decisamente più convincente quella del Cagliari a Saint Vincent contro il Catanzaro rispetto all’amichevole precedente contro il Como. I sardi si sono imposti 2-0 grazie alle reti di Lapadula e Pavoletti, ma a far piacere al tecnico Nicola è stata sicuramente la prestazione.

“Al di là del risultato, sicuramente abbiamo fatto un passo avanti”. Ha detto il difensore Tommaso Augello nel post gara. “In questo momento è importante l’aspetto fisico, perché il mister chiede una pressione alta, costante e quindi devi stare bene. È normale avere un po’ di discontinuità, nella ripresa abbiamo perso qualche distanza, nel primo tempo ci siamo trovati molto bene”.

Per Augello la sfida è quella di confermarsi padrone della fascia sinistra. “Sto bene e sono felice, stiamo lavorando tanto, sono a un buon punto a livello personale. Io sono sempre a disposizione del mister, col Como mi è capitato di giocare anche a destra, oggi mi sono divertito molto e a sinistra abbiamo spinto parecchio”.

“L’anno scorso giocavamo più a quattro in difesa, a volte a cinque, quest’anno abbiamo compiti diversi e bisogna stare bene a livello atletico. Ci viene chiesta intraprendenza, un po’ di sfacciataggine nel proporsi in avanti, personalmente cerco di lavorare per migliorare da questo punto di vista”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it