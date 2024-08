Un turista bergamasco di 51 anni è stato trovato morto ieri sera nella stanza di un B&b a Sassari, in via Arborea. Nessun segno di violenza sul corpo, ma il sostituto procuratore, Giovanni Porcheddu, ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

L’uomo era arrivato nella struttura martedì notte e, dopo avere fatto il check-in, si è chiuso nella sua stanza senza più uscire. Il titolare del B&b soltanto ieri sera ha iniziato a sospettare che qualcosa non andasse e ha chiamato i soccorsi una volta che, bussato alla porta, l’uomo non aveva risposto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la Polizia locale e il 118.

L’uomo è stato trovato sdraiato sul letto, privo di vita. Gli agenti della Polizia locale hanno così raccolto le deposizioni del titolare del B&b e di altri presenti, mentre il pm ha disposto il sequestro della salma che è stata trasferita all’istituto di medicina legale, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it