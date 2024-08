Il Cagliari Calcio ha annunciato la cessione di Christos Kourfalidis. Il classe 2002 si trasferisce al Cosenza a titolo definitivo, con il club sardo che mantiene un’opzione per l’eventuale riacquisto.

Per lui 55 gare e 5 gol con la Primavera rossoblù di cui è stato capitano, poi l’esordio in Serie A il 23 gennaio 2022 nell’1-1 all’Unipol Domus contro la Fiorentina. Ha realizzato la sua prima rete l’anno successivo, il 5 maggio 2023, nella vittoria esterna per 5-0 contro il Perugia. Chiude l’esperienza con il Cagliari dopo aver collezionato in totale 29 gare.

“Il Club lo ringrazia per il contributo offerto al raggiungimento degli obiettivi di squadra, sempre con massima dedizione, rispetto e professionalità, e gli augura tutto il meglio per il proseguimento della sua carriera” è il saluto del Cagliari nel comunicato ufficiale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it