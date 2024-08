È felicissimo Stefano Oppo della conquista della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi. Al suo fianco il fido Gabriel Soares, con il quale in questi anni ha vinto tutte le medaglie possibili.

Questa era anche l’ultima occasione in cui si sarebbe svolta la gara in cui è diventato uno specialista.

“Devo ancora realizzare cosa abbiamo fatto, mi ci vorranno settimane per comprenderlo. Volevamo l’oro, la speranza l’avevamo, poi abbiamo fatto la gara per mantenere l’argento. Oggi è stata la ‘last dance’ perfetta per i pesi leggeri alle Olimpiadi” ha commentato.

Infine un pensiero per la sua comunità. “Questa medaglia significa tanto, sono tre anni che ci lavoriamo e quindi è importante per tutto il movimento. Oggi ad Oristano sarà grande festa e questo argento lo dedico anche a loro”.

