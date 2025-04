Valeria Marini piange su Raiuno: “Non è un momento facile”

Non è un bel momento per Valeria Marini. La showgirl sarda ha espresso tutta la tensione con le lacrime viste durante il programma “Ne vedremo delle belle” su Raiuno.

In una clip mostrata prima delle sua esibizione, la si vede piangere durante le prove del brano “Non sono una signora” di Loredana Bertè.

“Non è un momento facile per me. E sapere che vengono fatte delle battute su di me, mi ferisce”.

Marini continua a non eccellere e a rimanere nelle zone basse della classifica del programma. Intanto sta combattendo con un periodo non felice: di recente aveva rivelato di non sentire la madre da diversi mesi.

