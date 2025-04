Dinamo Sassari, che bella che sei: Pistoia travolta 86-63

Per la formazione di coach Bulleri è la quarta vittoria consecutiva. La sensazione è che se la Dinamo avesse evitato i passaggi a vuoto, i playoff non sarebbero stati così difficili da raggiungere

La Dinamo Sassari travolge Pistoia in trasferta per 86-63 e chiude quasi matematicamente il discorso salvezza per la stagione in corso. Decisivo un secondo tempo giocato ad alti ritmi, che hanno mandato ko la cenerentola del campionato.

Pazzesco l’apporto del play Bibbins (16 punti, 5 assist, 5 rimbalzi con 24 di valutazione) e dell’ala Thomas (13 punti, 6 rimbalzi e 3 assist con 20 di valutazione). Top scorer invece l’ala forte e capitano Bendzius, che ha messo a referto 17 punti con 4 triple riuscite.

Per la formazione di coach Bulleri è la quarta vittoria consecutiva. La sensazione è che se la Dinamo avesse evitato i passaggi a vuoto, i playoff non sarebbero stati così difficili da raggiungere.

Per arrivarci servirà l’en plein nelle ultime cinque gare e sperare che Reggio Emilia, Venezia e Tortona rallentino.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it