Empoli-Cagliari, Nicola: “Nessun divertimento, ma siamo cresciuti”

Il Cagliari va via da Empoli con un punto in saccoccia e la conferma del +6 sul terzultimo posto che potrebbe essere decisivo alla fine della stagione per la salvezza.

Davide Nicola vede il bicchiere mezzo pieno, e in conferenza stampa non lo ha nascosto. Non sono pochi i punti favorevoli che il tecnico ha colto dalla sfida.

Sul poco divertimento. “Oggi non c’è stato divertimento. Ma ho visto una crescita importante, perché siamo due partite che non subiamo gol. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco, se non hai mentalità non tieni in pugno questo genere di partite. Non sarà stata una bella partita, ma è stata importante per il percorso”.

Pareggio decisivo per la salvezza. “Non so se sia decisivo. Penso solo che dobbiamo fare punti da qui alla fine della stagione. Sette partite non sono poche. Ogni punto preso ha un peso specifico. Nulla è scontato”.

