Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari intorno alle ore 21:00 per un incidente stradale che, per cause ancora da accertare, ha coinvolto due autovetture sulla strada II della zona industriale Macchiareddu ad Assemini.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto dalla Centrale operativa di Cagliari hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dello scenario.

Il personale sanitario del 118 ha disposto il trasporto in ospedale di uno dei due conducenti con il codice rosso.

Sul posto, oltre alla squadra VF ed al personale sanitario del 118, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.

