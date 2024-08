Il giornalista Fabio Caressa e sua moglie, la conduttrice Benedetta Parodi, stanno vivendo delle tranquille vacanze con famiglia e amici in Gallura.

La presentatrice, nota per i suoi consigli culinari in televisione, ha raccontato sui social il cenone vissuto in un agriturismo a Ovilò. Mostrando piatti e bellezze di Sardegna.

In ciascuna storia di Instagram ha raccontato il cenone: antipasto con salumi e formaggi, lumache, trippa, mazzafrissa, fregola con sugo di cinghiale, pomodori ripieni, ravioli di ricotta, pecora al cannonau, maialetto, e infine le seadas.

