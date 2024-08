Trovato all’interno di un recinto un esemplare femmina di cervo sardo, specie protetta dalla legge 157/1992 per il suo elevato interesse conservazionistico ed inserita nelle specie particolarmente protette per via dell’inserimento all’interno della Convenzione di Berna.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Nucleo Cites di Cagliari durante dei controlli sul territorio regionale.

A seguito di attività di indagine svolta, i militari hanno denunciato a piede libero un cittadino cagliaritano residente a Uta, contestandogli la detenzione di fauna selvatica particolarmente protetta, prelevata dall’ambiente naturale.

L’esemplare, dopo gli accertamenti sanitari effettuati da personale specializzato dell’Agenzia Forestas, è stato affidato dai Carabinieri forestali al qualificato personale della medesima agenzia regionale ed è stato trasferito con le dovute cautele del caso, nel Complesso forestale del Sette Fratelli gestito proprio da Forestas dove all’animale saranno garantite le massime condizioni di benessere etologico e sicurezza.

I Carabinieri forestali di Cagliari ricordano che “la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello stato e la sua cattura e detenzione sono vietate ai sensi della normativa vigente”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it