Un uomo di 58 anni, Gianni Tinti, ha perso la vita a Sarroch in seguito ad un violento incidente in moto che non gli ha lasciato scampo.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava guidando il suo scooter intorno alle 7 per tornare a casa. Forse per un colpo di sonno ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo.

La caduta è stata rovinosa e fatale: inutili i soccorsi del 118. Sul posto anche i carabinieri di Sarroch e di Cagliari.

