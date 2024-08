Una “paradura di ritorno” quella organizzata dal Comune di Santu Lussurgiu per sdebitarsi degli aiuti ricevuti nel 2021. L’iniziativa, in collaborazione con la compagnia barracellare e la Protezione Civile, è volta ad aiutare i centri colpiti in questo periodo dagli incendi.

Santu Lussurgiu infatti fu tra le comunità del Montiferru aiutate a rimettersi in piedi dopo il pauroso incendio che ha devastato le campagne dell’Oristanese, divorando circa 20mila ettari di terreno, con 1500 persone costrette ad abbandonare le case.

Una raccolta di foraggio voluta dal sindaco Diego Loi, “che verrà temporaneamente stoccato al campo ex Collegio Carta-Meloni in via San Giuseppe” si legge nella comunicazione data ai cittadini. “Tutti coloro che volessero partecipare all’azione di solidarietà, sono pregati, al fine di garantire il giusto coordinamento operativo, a contattare l’amministrazione comunale”.

