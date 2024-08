Altro brutto colpo per il Psd’Az, che perde un’altra personalità di spicco: Quirico Sanna ha annunciato il suo addio con un post su Facebook. Addio che segue quelli di Gianni Chessa e Piero Maieli.

L’ex candidato alla presidenza del partito se ne va sbattendo la porta. Non mancando accuse a chi oggi gestisce il Psd’Az.

“Ho riflettuto molto su cosa è oggi il Partito Sardo d’Azione, su gli errori fatti in questi ultimi otto anni, otto anni in cui io ho fatto parte della segreteria nazionale sostenendo e difendendo la linea politica del segretario Christian Solinas , quindi sodale e complice di cosa è diventato oggi quello che fu il glorioso Partito Sardo d’Azione. Oggi abbiamo dinnanzi a noi un partito che appare più un traditore che un difensore della nazione sarda , abbiamo un segretario che non è amato dai sardi e anche da molti sardisti , un presidente del partito imposto in un congresso farsa”.

Quindi la volontà di proseguire altrove la propria battaglia sardista.

“Oggi noi sardisti a causa di chi da otto anni rappresenta il partito, siamo odiati, visto che io ho fatto parte di questo gruppo dirigente, be io vado via , non voglio più essere complice di un progetto politico inesistente e inconsistente, scelgo l’esilio volontario nella speranza di rientrare quando saremo degnamente rappresentati da veri sardisti degni eredi di Bellieni, Lussu, Oggiano e Melis. Farò sardismo con i tanti esuli sardisti … lo faremo da esiliati , lo faremo dove ci accoglieranno permettendoci di fare le battaglie che questo attuale PSd’Az non è in grado di fare perché agli occhi del Popolo Sardo … non è credibile !”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it