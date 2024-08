Per la prima volta nella sua storia, la nazionale italiana femminile di volley approda in semifinale alle Olimpiadi. La formazione guidata da Julio Velasco ha superato la Serbia per 3-0 (26-24, 25-20, 25-20).

Partita superlativa quella giocata da Alessia Orro: la palleggiatrice di Narbolia ha disinnescato le avversarie, garantendo punti a tutte le compagne. Nonostante un inizio un po’ soft, ha preso il mano la squadra sfruttando al meglio Egonu, Farr, Bosetti e Antropova.

Giovedì 8 luglio, le ragazze scenderanno in campo alle 20 contro la Turchia per dare l’assalto alle medaglie.

